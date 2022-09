NÄDALA RETSEPTID ⟩ Magusaküttidele. Hõrguta end ploomikoogi ja ahjuploomidega

Mul on Eestis kaks ploomilemmikut, ütleb Umami.ee maailma maitsete poe perenaine ja mitu eksootilisi vilju-maitsetaimi ning kööki tutvustavat kokaraamatut kirjutanud Juta Raudnask (pildil). Üks on vanaema muruplatsi keskel kasvanud magus ja rahvasuus «Liivi kollasena» tuntud sort, mille ümber keerlevad nostalgilised lapsepõlvemälestused, teine aga priske ja kaunilt roosatäpiline «Emma Leppermann». Mõlemat meeldib talle küpsena ennekõike lihtsalt niisama süüa ja nautida. Ploomidega küpsetised ja magusroad tulevad hooaja tipul mängu siis, kui värskeid ploome on käes rohkelt, ükskõik mis sordiga tegu. Enamasti sobib nende magushapukas maitse ja ümar kuju magusamaailma suurepäraselt, nendib praegu aastaks Lõuna-Prantsusmaale kolinud Raudnask.