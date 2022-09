Tallinna kohvifestivalil pea 2000 kaeralatet valmis uhanud barista õpetab, kuidas seda koduste vahenditega teha

«Vala kohvipurule peale kuum vesi, lase umbes neli minutit seista ja koori pinnale tekkinud kohvipuru ja -vaht. Lusika abil võta tassist väike lonks, pöörates erilist tähelepanu kohvi maitsele, happelisusele, täidlusele ja aroomile,» õpetas Higginson festivalil ning lisas, et kuigi asi on alati maitses, sobib kaerajook eriti hästi kokku just looduslikult töödeldud kohviga.