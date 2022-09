Igal aastal satub prügilasse 21 miljardit tonni riideid. Eestis hinnatud kodumasinatootjal on plaan seda muuta

«Oleme alati uskunud, et tulevikus ei saa mood eksisteerida nii, nagu see on praegu. Ma arvan, et me kõik peame ühel või teisel viisil muutuma. Kui rääkida moest, siis selle eest hoolitsemine, mis meil juba on, on ilmselt kõige käegakatsutavam ja lihtsam viis seda teha,» ütles Rave Review kaasasutaja ja loovjuht Livia Schück.