PEIDUS PÄRAND ⟩ Olev Siinmaa bareljeefi püstitamisel õnnestus mööda hiilida ühest tabust

Bareljeef on iidne võte kellegi mälestuse jäädvustamiseks. Nõukogude Liidus, kus ühiskondlikule mälule pöörati palju tähelepanu, sai see kunstivorm jõudsalt areneda. Eestis on selle tõestuseks nt Jaak Soansi Voldemar Panso ja Michel Sittowi mälestusmärgid. Siinmaa bareljeefi tegi toona 20-ndates eluaastates Ekke Väli – noor ja lootustandev kujur, kes oli eelnevalt ka kolm aastat arhitektuuri õppinud ning omas seeläbi nii vajalikku «tsunftitunnetust» kui tugevat ruumilist mõtlemist, mis talle hiljem installatsioonikunstnikuna kasuks tuli. Väli bareljeef on arhitektooniliselt pilkupüüdev, kuid algses asukohas ei püüdnud ta kuidagi domineerida maja enda üle. Juba uuel ajal, kui maja läbis Taso Mähari käe all põhjaliku uuenduskultuuri, bareljeef eemaldati. Arusaadav, kuna võrreldes 1980. aastatega on palju muutunud ning kõik korda tehtud Siinmaa majad toimivad mälestusmärkidena nende autorile. Nüüd asub bareljeef Siinmaa projekteeritud Pärnu Ühisgümnaasiumi hoones. 2016. aastal avati Vallikääru nõlval tema endise kodumaja ees ka Siinmaad pargipingil puhkamas kujutav skulptuur (skulptor Rene Reinumäe).