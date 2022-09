Külmikud

Külmikud, ükskõik kui energiasäästlikud need ka poleks, on üldjuhul suurimad energianeelajad meie kodudes. Express kirjutab, et külmkapp moodustab reeglina kolmandiku kogu majapidamise energiakulust. Külmikute puhul on oluline veenduda, et need oleksid seadistatud õigele temperatuurile. Paljudes kodudes on nimelt külmikute temperatuur nõutust madalamaks keeratud, mis omakorda tähendab seda, et külmkapp kulutab oluliselt rohkem energiat, et temperatuuri madalal hoida.