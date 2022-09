RETSEPT ⟩ Hõrgud kalakoogid valmivad kiirelt ning on ka jahtunult imeheaks suutäieks

Lihtsad kalakotletid

Rebi kala väikesteks tükkideks ning kontrolli üle, et kuhugi ei oleks väikeseid luid jäänud. Sega kala kokku muna ning riivsaiaga, maitsesta peeneks hakitud ürtide ning musta pipraga. Soola ei olevaja lisada, sest suitsukala on juba iseenesest soolane. Jaga segu 12 võrdseks osaks ning vormi käte vahel tihedad kotletid. Prae kalakooke keskmisel kuumusel mõlemalt poolt 1,5-2 minutit kuni need on kaunilt kuldsed ja krõbedad. Kui vähegi võimalik, siis serveeri koogikesi kuumalt. Juurde sobib pakkuda sidrunit, majoneeskastet ning loomulikult vahuveini!

Lisamärkused

NB! Kui sul on eriti luksuslik tuju ning leiad kuskilt krabiliha, siis ka sellega on need koogikesed imelised!

NB2! Koogikesed on parimad kuumalt. Hea nipp on need juba hommikul või eelmisel õhtul valmis vormida ning vahetult enne peo algust valmis praadida.