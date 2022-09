OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Head asjad kiirustades ei tule! Maale kolinud Erki: tagasilööke on igal pool, ka linnas!

Tallinnas sündinud ja sirgunud Erki kolis 15-16 aastat tagasi Viimsisse. Toona naersid sõbrad, et näed, kolis teine maale elama. Aastad möödusid ning Tallinna kesklinn jõudis Erkile Viimsisse järgi. «Tegelikult kipitasin juba mitu aastat mõttega, et tahaks maale, Tallinnast eemale,» ütleb Erki. Ka Madis ihkab maale, Palmil on see soov olnud juba viimased 10 aastat, aga küll jõuab veel!

Erki on enda sõnutsi katsejärgus: põline linnapoiss kolis tsivilisatsioonist eemale, ent ei loobunud seejuures kortermaja mugavustest. Maal on oma rütm ja kulg, ent korteris on Erki kinnitusel seda katsejärku oluliselt lihtsam läbida.

Erki, kes oma ideaalses elus võiks Tallinnast veelgi kaugemal elada, hindab kõrvulukustavat vaikust ja rahu. Maakoha vaikus on Madise meelest kahe otsaga asi, Erki ei tee aga kevadtirtsudest, lärmakatest rändlindudest ja pulmatantse pidavatest metsloomadest väljagi. Palmi, vana ornitoloogina, arvas näiteks aastaid, et tema kesklinna kodu juures pesitsevad öökullid. Nüüd aga leiab ta, et on liiga vana, et päris võssa kolida.

Head asjad kiirustades ei tule