KODUD RAHAKS ⟩ Sisekujundushaldjas Merlin Miido saab täna unistuste väljakutse!

Keili ja Merlin lähevad appi Nelele, kes on äsja saanud korteriomanikuks. Tema südame võitis armas 20,1-ruutmeetrine pesa Tallinnas Torupilli asumis, mis asub küll linna tuiksoonel, kuid mille ümbruses võib linnamüra sootuks unustada ja mõelda end maale vanaema juurde. Välja üürimisest saadud tulu loodab Nele kasutada oma koduse vannitoa remondiks.

Korter ise on aga teenimatult nukras seisus – kuna valgustust napib ja aken on väike, on seal nii pime, pole isegi aru saada, mis värvi kodu seinad täpselt on.

Kinnisvaraekspert Julia Ferman näeb 102-aastases majas asuvas korteris võrreldes teiste omasugustega küll mitmeid plusse, kuid peab tõdema, et head ja kodust emotsiooni see kellelegi ei tekita. Julia oskab hinnata emotsiooni ja päris täpselt ka seda, mis uue üürniku peas toimub. Kinnisvaraäris on tehinguni jõudmisel positiivsetel emotsioonidel nimelt ülioluline roll, nii et ilma selleta on isegi heas asukohas kodu väärt märkimisväärselt vähem kui võiks. Julia silmis on kõik vajalik korteris olemas, alustades pesumasinast, lõpetades vajaliku mööbli ja põrandaküttega vannitoas. Julia esialgne üüripakkumine on 300 eurot kuus.

Merlin ja Nele. Foto: Kanal2