GALERII ⟩ Vaata, milline näeb välja verivärske Eesti voodipesukollektsioon

Kõigi PAI voodipesukomplektide materjalideks on puuvill (sh satiin ja puuvillasatiin) ning lina. Valmivad need rikkaliku kangakudumisajaloo ja pikkade tekstiilitraditsioonide poolest tuntud Portugalis. Muide, portugali keeles on sõnal pai veel üks südamlik tähendus – nimelt tähistab see isa, olles vahvaks ühenduslüliks meie väikese põhjamaa ja kuuma Lõuna-Euroopa vahel.