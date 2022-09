Ei mingit peenutsemist! Kuninganna hindas oma toitude juures hoopis seda

Inimesed kõndimas kuninganna Elizabeth II pildi ees. Pilt on illustreeriv.

Endine Buckinghami palee kokk Darren McGrady töötas kuninganna Elizabeth II alluvuses 15 aastat. Mees on oma kogemusest kirjutanud raamatu «Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen», milles paljastab kuninganna lemmikroad ja -joogid.