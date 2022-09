HEA VALIK ⟩ Printsess Anne'i lemmiknäks, mida võiksime isegi rohkem süüa

Suurbritannia kuningakoja endine kokk Darren McGrady rääkis väljaandele TODAY, et printsess Anne'i lemmiksnäkk ei pruugi just kõige isuäratavam välja näha, ent on oma toiteväärtuselt üks parimaid valikuid, mida teha.

Printsess teab, et üleküpsenud banaanid on tervislikumad kui rohelise koore või laikudeta banaanid. Mida rohkem musti täppe või laike banaanil on, seda küpsem ja maitsvam see on. Mustatäpilistes banaanides muutuvad tärklised nimelt kiirelt seeditavaks ning energiat andvateks suhkruteks. Lisaks sisaldavad sellised banaanid vähirakke hävitavaid valke