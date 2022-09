LEVITA SÕNA ⟩ Uus rakendus pakub kvaliteetset toitu poole odavama hinnaga

Kokku on ResQ Club abil rahvusvaheliselt päästetud rohkem kui kaheksa miljonit toiduportsjonit. Eestis alustati tegevusega Tallinnas ning hetkel on siin rakenduse kasutajaid umbes 12 000. Esimesed kaupmehed on rakenduses müügiga alustanud juba ka Tartus.

«Toidu raiskamine on mugavuskaubanduse üks suuremaid väljakutseid. Kui seni oleme sisuliselt viiendiku oma müügist maha kandnud ja ära visanud, siis ühel hetkel otsustasime, et nüüd on vaja muutust,» kirjeldab R-Kioski mugavuspoode ja Caffeine kohvikuid haldava Reitan Convenience Estonia innovatsioonijuht Berit Heinmets.

Heinmetsa sõnul tehakse toidu raiskamise vähendamiseks aktiivselt koostööd nii Toidupanga, toidukappide ning nüüd ka ResQ Clubiga. Lisaks aidatakse Rohetiigri eestvedamisel kaasa tarbija teadlikkuse suurendamisele. Nii motiveeritakse üleskutsega «Hoiame head toitu» kõiki kandma hoolt selle eest, et hea toit jõuaks meie taldrikutele ja sealt kõhtu, ega lõpetaks prügimäel või jäätmejaama põletusahjus.

