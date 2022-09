SUUR GALERII ⟩ Vaata, kes käisid Kalevi uuendusliku täidisega šokolaaditahvlite esitlusel!

Orkla Eesti juhatuse esimehe Kaido Kaare sõnul on Kalevi pikk ajalugu märk kvaliteedist ja usaldusväärsusest. «Kalev on aastaid olnud Eesti elanike armastatuim bränd. Me oleme oma ajaloo üle väga uhked ning meie toodete tarbijatele ülimalt tänulikud. Tarbijate usaldus on andnud meile rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks julguse uuendusi kindlamalt ette võtta ning täna olemegi astumas esimesi samme uueneva Kalevi suunal,» lisas Kaare.