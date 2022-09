GALERII ⟩ Ringmajandusest rohedisainini! Vaata, mida toob tänavune Disainiöö

Toimub rahvusvaheline konverents «Rohe-olemine: WTF?*», kus peaesinejaks on disainmõtleja ja kirjanik John Thackara. Lisaks jagatakse tootedisainiauhindu BRUNOsid ning läbi arvukate näituste, loengusarjade ja töötubade tutvustatakse publikule nutikaid ringmajanduse ja taaskasutuse näiteid Eestist ja välismaalt. Festivali südameks on sel korral Balti Manufaktuur, kuid läbi satelliitide jaguneb sündmusi üle kogu Tallinna.

Tänavuse Disainiöö üheks tähtsündmuseks on ka üle kahe aasta toimuv Eesti Disainiauhindade Gala, kus teiste seas jagatakse välja Eesti innovaatilise tootedisaini auhinnad BRUNOd kolmes kategoorias: elustiilitoote, elukeskkondliku ja insenertehnilise toote disain, lisaks kategooriateülene elumuutva disaini auhind ja elutöö BRUNO silmapaistva panuse eest Eesti disaini. Laureaadid selgitab välja rahvusvahelistest ekspertidest koosnev žürii: Päivi Tahkokallio (FIN), Anthony Luciano (USA), Merike Rehepapp (EST), Sergio Davila (MEX) ja Spyros Bofylatos (GRC). Tootedisainer Merike Rehepapi hinnangul on disainis kõige olulisem eesmärk: «Mille jaoks on toode loodud? Miks üleüldse peaks veel ühe sellise eseme siia maailma looma? Kuidas ja mis suunas see maailma muudab?» kirjeldab ta küsimusi, millele võidutöö peaks suutma vastata.