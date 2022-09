PORTAAL ⟩ Assa raks! Majade müüjad küsivad aastatagusest peaaegu kaks korda kõrgemat hinda

Paistab, et elamispindade defitsiit hakkab vaikselt mööda saama. Majade müügipakkumiste arv portaalis KV.EE on suurenenud enamikus Eesti maakondades. Majade turu suurimas ja aktiivseimas piirkonnas Harjumaal on majade müügipakkumisi mullusest isegi 28 protsenti rohkem.