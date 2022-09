PILDID ⟩ Tartusse kerkib tuleva aasta sügiseks kõigi mugavustega kaasaegne kortermaja

«Meil on väga hea meel, et saame luua Annelinna kesklinnapoolse külje väga hea infrastruktuuriga piirkonda järjekordse kaasaegse kõigi mugavustega hoone. Annelinna kui piirkonna kasuks räägib väga kiire ja mugav ühistranspordiühendus Tartu südalinnaga ning see, et piirkonnas on piisavalt kauplusi, koole, lasteaedu, kergliiklusteid, parke, äsja avatud Annemõisa jalgpallihall ja kõike muud täisväärtuslikuks eluks vajalikku,» tõdes Tamm.