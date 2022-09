PANK ANNAB ARU ⟩ Kuidas hinnatakse inimese laenuvõimet

Veel üks uuendus on nn «osta kohe, maksa hiljem» teenus, mida pakume Baltimaade turul klientidele e-kaubanduse makselahendusega Klix. See toimib põhimõtteliselt samamoodi nagu füüsilistes ja e-poodides müüdavate kaupade eest järelmaksuga tasumine, kuid kasutamine ja kliendikogemus on teistsugused. Kui varem oli ostu sooritamisel tarvis täita taotlus selle liisingupartneri juures, kellega e-pood koostööd teeb, ning oodata vastust lausa mitu päeva, siis mainitud e-kaubanduse lahendus võimaldab klientidel saada laenuandjatelt paari minutiga mitu pakkumust ja valida nende hulgast välja endale sobivaima. Laenuleping allkirjastatakse kaugteel sama autentimismeetodiga, mida klient kasutab panga mobiiliäpis. Kaupmees omakorda saab toote eest raha kohe kätte.

Millised asjaolud võivad kliendi laenuvõimelisust positiivselt või negatiivselt mõjutada?

Laenupakkumise saamisel on tähtsaim kriteerium maksedistsipliin – kas kõik maksed sooritatakse õigeaegselt, ilma tähtaegu ületamata. See tähendab, et laenu- ja liisingumaksed, kommunaalmaksed ja muud arved, sealhulgas parkimistrahvid, tasutakse õigeaegselt. Tuleb meeles pidada sedagi, et andmed muutuvad kogu aeg. Näiteks kui klient on täna laenu taotlenud, kuid pank keeldub selle andmisest, võib ta osa oma kohustustest lähiaastatel tagasi maksta ja laenu uuesti taotleda ning siis saab ta oma pangalt võib-olla juba positiivse vastuse. Loomulikult on ka erandeid. Näiteks üks parkimistrahv ei ole laenu saamisel oluline kriteerium. Ent kui tasumata trahve on juba suure summa eest, näitab see tõenäoliselt seda, et kliendil puudub distsipliin maksete õigeaegseks tasumiseks, ning seda hinnatakse negatiivselt.