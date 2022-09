The List kirjutab, et kuninganna Elizabeth II kotis oli alati paar kindaid, lugemisprillid ja piparmündipastillid. Samuti väike meigikarp, mille kuninganna sai pulmakingituseks abikaasa prints Philipilt.

Raamatu «What's in the Queen's handbag: And other Royal Secrets» autori Phil Dampieri sõnul mahtus kuninganna käekotti igasuguseid asju, sealhulgas ka koeramaiustusi kuninganna lemmikutele. Samuti mahutas kuninganna oma väikesesse kotti fotokaamera ja mitmed talismanid. Elizabeth II kotis oli alati igaks juhuks ka 5-naelane rahatäht, mille ta pühapäevastel jumalateenistustel kirikule annetas. Mõnikord eksis kuninganna rahakoti vahele ka 10-naelane rahatäht, mis oli ühtlasi suurim summa, mis kuningannal annetada oli lubatud.