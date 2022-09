VALIK SUURENEB ⟩ Uusarendused pääsesid paisu tagant valla

«Valik suureneb ja see ostjatele heaks uudiseks. Juba on hakanud esimesed arendajad ka allahindlusi tegema, et tihenevas konkurentsis vähese nõudlusega perioodil edukalt pildil püsida. Seega on ka uusarenduste segmendis arutu hinnatõus möödanik ning kuna teadaolevalt tuleb projekte sügisel veelgi juurde, siis ostjad ei pea enam muretsema, et kaup otsa saab. Iga hinna eest kiiruga tehingusse tormamise vajadus väheneb,» lisas ta.