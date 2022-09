Kalapäev, Brežnevi pakid ja suhkrutalongid! Ajaloolane räägib Eesti toidust ja toidukultuurist läbi aegade

21. sajandi hoidistamine, toidukullerid ja tippkokad kui arvamusliidrid

«Laienenud on vegantoodete, vähema suhkru ja enama vitamiinisisaldusega toidutooted ning kohaliku toidu tootmisel tehakse üha rohkem koostööd teadlaste ja toitumisnõustajatega. Suurenenud on inimeste hulk, kes sealiha tarbimist on vähendanud ja eelistavad võimalusel pigem kala või broileriliha, või üldse mitte liha. Taasavastatud on ka kodune leivaküpsetamine, koduõlle ja -veini valmistamine ning potipõllundus,» kirjeldas Kannike.