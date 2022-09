USKUMATU ⟩ Pesumasin süttis Päästeameti silme all

«Selle juhtumi puhul oli tegu õnneliku õnnetusega, kuid elektriseadmed on eluhoonetes kõige sagedamini tulekahju alguse põhjuseks ja seetõttu on väga oluline, et teil oleks kodus nutikas andur, mis edastab kellelegi häiresignaali. Vastasel juhul võib elektririkke tulemusena teie kodu maha põleda,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Narva korteris registreeris Nublu andur möödunud nädalal samuti tulehäire, millele reageeris patrullekipaaž. Kohale jõudes nähti, et ukse alumise luku asemel oli ava kaetud riidega. Ekipaaž võttis riide eest ära ja nägi, et korterist tuleb suitsu. Kuna ülemine ukselukk oli kinni, siis ust lahti ei saadud ja üritati koputamisega kellegagi ühendust saada. Kuna esialgu keegi ei reageerinud, siis kutsuti kohale Päästeamet. Niikaua kuni Päästeamet oli teel, koputas ekipaaž jätkuvalt uksele. Lõpuks korteri omanik reageeris ja tegi ekipaažile enne Päästeameti kohale jõudmist ukse lahti. Omanik oli alkoholi tarbimise tunnustega ja tema sõnul jäi ta magama, kui köögis oli pliidi peal valmimas toit ning mõne aja pärast hakkas see kärssama. Mees meedikute abi ei vajanud ja ruumid vajasid lihtsalt tuulutamist.

«Tuletame siinkohal meelde, et suitsuandurid muutusid Eestis kohustuslikult juba 13 aastat tagasi ning rusikareegel on see, et kui sa andurit praeguseks välja vahetanud ei ole, siis on see ilmselt juba eluea ületanud, sest suitsuandurite eluiga on olenevalt tootjast ja hinnast 3–10 aastat. Seega kindlasti vaadake oma andurid üle,» lisas Maxim Tuul.