Septembri algusega paneb hulk imelisi söögikohti metsas ja mere ääres uksed kinni. Õnneks jääb mõni lahti aasta ringi ja just niisugune paik on Noarootsi Lokaal Pürksis. Stiilne triibuline maja ruumika terrassiga peidab lokaali ja poodi. Interjöör on helgelt heledaks peitsitud ja romantilise hõnguga, välivaated pigem modernsed. Menüügi balansseerib koduse romantika ja moekalt lihtsate puhaste maitsete piirimail. Iga suutäis on mm...