EKSPERT ⟩ 13 aastat kestnud kinnisvarahindade tõus on läbi ja ees on segased ajad

«Pakkumisi tuleb turule pidevalt juurde, nii on Tallinna järelturul aasta algusega võrreldes ligi kaks korda rohkem kaupa, kuid nõudlus on oluliselt kahanenud ja nii ongi loogiline, et oleme väga kiirelt jõudnud tasakaalupunkti. Kas vahepealne totaalne müüjate diktaat muutub lähikuudel ostjate paradiisiks, selgub siis, kui esimesed suuremad küttearved on kohal. Suurt rolli mängib ka see, kui palju majanduse pidurdamiseks lõpuks intressid tõusevad,» selgitas Novikov. Ta lisab, et kinnisvaraturu kõige olulisemaks lakmuspaberiks on Tallinna magalarajoonid.