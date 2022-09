PILK PEALE ⟩ Kui palju Euribori tõus mõjutab laenumakset?

«Intressitõus võib mõjutada laenuvõtjaid valusamalt, kui enamik seda endale teadvustanud on. Pindi Kinnisvara on ka varem intressitabeleid avaldanud, ent täna on selle meelde tuletamine äärmiselt päevakajaline. Viimati oli Euribor positiivne 2015. aasta sügisel, nüüd on aga kuue kuu Euribor loetud kuudega negatiivsest tõusnud enam kui 1,5 protsendile,» ütles Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.