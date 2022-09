KAS TEADSID ⟩ Miks pesumasina ukse sisekülg nii veidra kujuga on?

«Esimene ja peamine põhjus on see, et kui teil on eestlaetav pesumasin, liiguvad teie rõivad palju rohkem kui ülaltlaetavas pesumasinas,» selgitab Renae. Ta lisab, et pesumasina uksel olev kühm on selleks, et rõivad pesu pesemise ajal tagasi trumlisse tagasi lükata, vastasel juhul jääksid need ukse tihendisse kinni.