Iittala armastatud kollektsioon tähistab sünnipäeva! Vaata, milliste maagiliste mustritega see täienes

Londonis tegutsev Soome disainer Klaus Haapaniemi on tähtsa sündmuse puhuks loonud uue tumedates toonides ja sookurgi kujutleva mustri.

Graatsilised sookured tumedal taustal, kombineerituna looduse toonidega, loovad rahuliku ning müstilise õhkkonna. Tänu sügavmustale taustale, joonistuvad need õrnad olendid veelgi filigraansemalt välja.

Uue tumeda mustriga sünnipäevakollektsioonis on kruus, dekoratiivsed minikruusid ning mitmeotstarbelised hoiukarbid. Kruusidel on erikollektsiooni märgistus. Limiteeritud kollektsioon on müügil kuni 2023. aasta augustini.