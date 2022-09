OMANIKE KESKLIIT ⟩ Riik teeb kingituse miljoneid teenivale põlevkivisektorile, kuid koduomanikud jäetakse külma

Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna märkis, et tegelikkuses tehti riigile vastavasisuline pöördumine juba selle aasta jaanuaris. «Eestis on Ehitisregistri andmetel umbes 19 000 elamut ja üle 200 000 eluruumi, mida oleks võimalik kütta vedelkütusega ning kuna maagaasi hind on juba pikalt olnud rekordilistes kõrgustes, siis võimaldaks diislikütuse kasutamise soodustamine arvestatavalt kodukulusid alla tuua.»

Aasta alguses otsustas Kaja Kallase esimene valitsus koduomanike ettepanekud tähelepanuta jätta. «Kahjuks läks aga kõik täpselt nii nagu me prognoosisime ja energiahinnad on jätkanud veelgi kiiremas tempos kasvamist,» nentis koduomanike esindaja. Isegi lubatud riigi toega on kulud Pärna sõnul koduomanikele kordades suuremad, kui varasemalt.

Teisipäeval arutab riigikogu rahanduskomisjon ettevõtjate esindusorganisatsioonide poolt edastatud pöördumisi võimaldada erimärgistatud diislikütuse kasutusala laiendamist tööstusele ja ettevõtetele. Koduomanikke arutelule ei kutsutud.

«Kuigi sõnades tuntakse hädas inimestele kaasa, siis tegelikkus ei näita valitsus, et soovitakse energiakriisi ületamiseks lahendusi leida kõigile kodutarbijatele,» on Pärna kriitiline riigi tegevuse suhtes.

Veebruaris põhjendas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kodukütmiseks erimärgistatud diislikütuse kasutamise võimaldamisest loobumist riigi tõusvate maksukuludega. Priidu Pärna sõnutsi on tegu arusaamatu seisukohaga. «Homme hakkab rahanduskomisjon arutama lisaks ka seaduseelnõud, millega rahandusminister tegi ettepaneku pikendada põlevkivisektori võimalust kasutada erimärgistatud diislikütust. Sisuliselt eelistab peaministripartei ja valitsus miljoneid kasumit teenivat tööstusharu tuhandetele hädas koduomanikele, samuti on erimärgistatud kütus lubatud põllumajandussektorile,» väljendab Pärna oma nördimust.

Oma pöördumises riigile märgivad koduomanikud, et erimärgistatud diislikütuse võimaldamine kodude kütmiseks ei oleks negatiivse eelarvemõjuga meede.