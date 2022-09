OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Kohe kui maailmas on mingi jama, hakkab eestlane asju purki uhama!»

Sügisesed aiasaadused on valmis ning egas muud nendega teha kui kõik purki pista. Madis ja Triin on kõvad purgitajad, kes pühapäeva ööselgi kella kaheni öösel rõõmsalt pliidi taga vaaritavad ja desinfitseerivad, et ükskõik mida purki panna. Mingu sinna ükskõik mis, peaasi, et tegutseda saab.

Triin on selles valdkonnas vana kala ja suudab ilmselt paekivigi ära marineerida. Madis kuulub veel algajate seltsi, kuid noormehe entusiasm on kiiduväärt. Eriti uhke on ta emalt saadud marineeritud kurgiretsepti üle, mis on nii salajane värk, et ei raatsi teistega jagada. Pani need ilusti purki (kokku sai neid 18!) ning ootab nüüd kannatlikult, et need valmiks. Aega pidi see võtma vähemalt paar kuud. Kristina kuulub gurmaanide seltskonda. Ise asju purke ei uha, aga sööb hea meelega – eriti soolaseeni.