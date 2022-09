PILDID ⟩ Kolm põlvkonda pisikeses korteris? Jah, saab küll!

Et vannituba on neil kolme peale ühine, kasutatakse seda kordamööda, nii et igaühel on oma aeg ja vajalike asjade jaoks ka oma sahtel. Selle pere liikmed on õigusega uhked, et on suutnud väikesesse ruumi nii kena ja korras lahenduse leida ning ütleksid küsimise peale vankumatult, et ei vahetaks seda ilmaski ühegi teise vannitoa vastu.