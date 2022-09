PILTUUDIS ⟩ Kämping korteris? Airbnb pakkumine ei ole päris see, mida ühelt öömajalt ootaks

Inglismaal Cornwallis 65 inglise naela ehk 74,39 euro eest pakutaval Airbnb öömajal puudub üks elementaarne mugavus: soe ja pehme säng, kus puhata. Puhkekodus on külaliste asemeks täispuhutavad madratsid, kirjutab The Sun.

Airbnb kirjelduses ütleb öömaja pakkuja, et tegu on korterikämpinguga, mis tähendab, et kõnealune kodu on põhimõtteliselt tühi, kui välja arvata selle täispuhutavad madratsid ja majja toodud elekter, gaas ja vesi.