MAABLOGI ⟩ Mis on piim ning millal ei tohi seda piimaks nimetada

Piimatoodeteks loetakse ainult piimast valmistatud tooteid. Vajalikud lisaained toodete valmistamisel ei tohi asendada piima koostisaineid. Ainult piimatoodetel on lubatud kasutada järgmisi nimetusi: vadak, koor, või, pett, võiõli, kaseiinid, veevaba piimarasv, juust, jogurt, keefir, kumõss, viili/fil, smetana, fil, rjaženka, rūgušpiens. Lisaks neile nimetustele seostavad tarbijad piimatootega veel kohupiima, sõira, kohukest jm, mis on samuti lubatud.

Nimetuste reguleerimisel on arvestatud ennekõike tarbijaga, kellele peab jääma võimalus lähtuda oma toiduvalikute tegemisel mitte näivusest vaid nende tegelikust olemusest. Peame seda väga oluliseks, sest kaasaegne toidutehnoloogia on juba täna suuteline lahutama sisu ja vormi, mis tähendab, et varsti võime süüa enda arvates toorest liha, mis toitaineliselt on aga näiteks rapsikook. Selliste arengute tulemusena võime me enda arvates süüa üsna mitmekesiselt, aga reaalselt sööme ainult ühte ja sama toorainet.