SUURED RAHAD ⟩ Uskumatult kallis kinnisvara, mida Eestis praegu müüakse

Foto: KV.EE

Kõue mõis on üks vanimaid rüütlimõisasid Harjumaal, mida on mainitud esimest korda 1241. aastal. 1832. aastal ostis mõisa kuulus maadeavastaja Otto van Kotzebue, kelle reisikirjadest on ammutatud inspiratsiooni mõisa sisekujunduses. Mõisakompleksi kuuluvad: barokne peahoone, tall-tõllakuur, tööhobuste tall, tall-laohoone, valitsejamaja, katlamaja ja aiapaviljon. Mõisakompleksiga kaasneb lisaks ligi 15-hektarine maalapp, millest 8,5 hektarit on metsamaad.

Foto: KV.EE

Suur ja kaasaegne ühekorruseline maja Kakumäe männimetsas Tiskre oja kaldal asub vaid 15 minuti kaugusel Tallinna kesklinnast. 2021. aastal valminud eramu on tinglikult jagatud viieks osaks: siin on kaks magamistubadega tiiba, suur saal köögiga, koduspaa, karaokestuudio koos kodukinoga ja sisehoov, kuhu pääseb kõigist majaosadest. Maja arhitektuuriliste lahenduste eest kandis hoolt arhitekt Rasmus Reino, maja interjöör pärineb aga disainer Eugene Gladyshev sulest.

Foto: KV.EE

Suurepärase asukohaga krunt külgneb nii idast kui läänest merega. Poolsaare tipus asub maastiku- ja linnukaitseala. 2003. aastal valminud kodu akendest avanevad imelised vaated Tallinna lahele, Kräsuli ja Aegna saartele, samuti kaunitele päikesetõusudele ja- loojangutele. Kinnistul asuv maaküttega viietoaline elamu asub turvalisel väravatega piiratud alal, kõrval on kaks naabrikrunti.

Foto: KV.EE

Pirita jõe ääres paiknev imeilusa juugendstiilis villa disaini ja arhitektuuriga pole tagasi hoitud. Hoones on üle 10 toa ning 530 ruutmeetrit elamispinda ja üldpinda üle 700 ruutmeetri. Pirita kloostri varemed asuvad majast 100 meetri kaugusel. Hoone on kavandatud selliselt, et eluruumid oleksid orienteeritud edelasse ja kagusse vaatega Pirita jõe ja jõesaart ümbritseva kanali poole. Elamu on ehitatud traditsioonilise välimuse ja looduslähedaste materjalidega. Samuti on majal ka paadikoht ning ligipääs merele.

Foto: KV.EE