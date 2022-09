Eesti allergoloog jagab 5 lihtsat nippi, kuidas vähendada tolmulestade teket

Kuidas tolmulesti vältida?

Allergoloogi sõnul on tolmulestade täielik vältimine keeruline ja neist vabanemine ei ole alati võimalik ega vajalik. «Tolmu vähendamiseks on soovitatav puhastada pindu niiske lapiga ja vältida kogu põrandat katvaid vaipu. Mida vähem on kodus niinimetatud tolmukogujaid ja lihtsam on koristamine, seda vähem on majapidamises ka tolmulesti. Kui kodus on lemmikloomad, tuleks tolmulestade hulga vähendamiseks kindlasti sagedamini ja põhjalikumalt koristada,» kirjeldas dr Julge ning lisas, et seda peaks tegema inimene, kellel pole tolmulestaallergiat.