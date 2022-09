Pisike punane täpike taimel on ohumärk, mida ei tohi mingil juhul ignoreerida

Kedriklestad on ühed kõige sagedasemad kahjurid, kes taimedele liiga teevad. Punane kedriklest on 0,2-0,5mm suurune ämblikulaadne punakas putukas, silmaga üsna raskesti märgatav. Hävitavad nad nii toataimi kui ka neid, mis kasvuhoones või peenras kasvavad. Kuna kedriklesta arengut soodustavad kuiv õhk ja kõrge temperatuur (30ºC ja enam), on tubased tingimused nende paljunemiseks pea ideaalsed. Kui neid märkad, pead lestad hävitama, vastasel juhul imevad nad taime mahladest tühjaks.