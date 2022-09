PROOVI KA ⟩ Kõhkled avokaado küpsuses? See kiire nipp teeb pildi oluliselt selgemaks

Avokaado küpsuses veendumiseks soovitatakse seda õrnalt pigistada. Linnalegendide järgi on avokaado valmis siis, kui see tundub sõrmede all veel kõva, ent annab samas survele veidi järele. Küpse avokaado viljaliha peaks seejuures juba kerge muljumise peale järele andma.