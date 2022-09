PANK SOOVITAB ⟩ 4 kasulikku rahatarkust, millega talv edukalt üle elada

Vaata üle olemasolevad paketid

Väga nutikas ja teadlik rahasäästmise võimalus peitub erinevate lepingute ülevaatamises. Kindlasti võiks hinnata, kas kõik lepingud või teenusepakkujaga sõlmitud paketid teenivad ikka sinu huve või saab nende puhul midagi muuta, et seeläbi raha kokku hoida. „Rahatark on erinevate pakettide ja lahenduste võrdlemiseks võtta konkureerivaid pakkumisi ning neid omavahel võrrelda," lisas Kork.

Varu halvemateks päevadeks

Oluline on alati mõelda, mis saab siis, kui rakendub kõige mustem stsenaarium ning raha jääb vajalikul hetkel puudu. „Loo endale näiteks eraldi konto, kuhu paned igakuiselt midagi kõrvale. Sellisel juhul tead, et saad seda raha eesmärgipäraselt kasutada siis, kui seda kõige rohkem vaja läheb," juhendas ta.

Vaata üle kodu küttelahendus

„Kodu energiatõhususe parandamine on igal juhul investeering, mille finantseerimiseks on erinevaid võimalusi. Üks võimalus on võtta laenu, aga enne selle tegemist tuleks kindlasti teha vajalikud arvutused ning mõelda, mis on uue energialahenduse tasuvusaeg ja kas laenu on võimalik eeskujulikult ka teenindada," ütles Luminori klienditeenuste juht.