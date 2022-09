PANE KÕRVA TAHA ⟩ Üürileandjate prohmakad, mis võivad rahakotti suure augu närida

Üüripinna valesti hinnastamine

Kuidas aru saada, et üürikorter on valesti hinnastatud? «Kui pärast üürikuulutuse avalikustamist on kolme päeva kuni nädala jooksul huviliste arv olematu, siis see on esimene ohumärk, et hind on liiga kõrge,» selgitab Alain Aun, Rendini juht ja kaasasutaja, mis on kodu (välja) üürimise ja turvaliste üürilepingute sõlmimise lahendus.