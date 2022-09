OLE VALVAS ⟩ Ülekoormatud pikendusjuhe külvas Jõhvi kortermajas paksu pahandust

Päästjad tuletavad meelde, et tuleb alati kontrollida elektripaigaldiste ja -seadmete korrasolekut. Pikendusjuhet tuleks käsitleda ajutise lahendusena ning vältida selle ülekoormamist. Selle kontrollimiseks on võimalus käega pikendusjuhet katsuda. Ülekoormuse korral karbik kuumeneb, seejärel tekib sulamine, mis võib lõppeda põlenguga. Avastades, et pikendusjuhe on soojenenud, tuleks tarbimine selle juhtme kaudu lõpetada. Kui kodus on loomad, tuleb kontrollida, et nad ei rikuks elektriseadmete juhtmestikku.