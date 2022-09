TÕELINE DELIKATESS ⟩ Egiptusest leiti 2600 aastat vana juust

Teadlaste sõnul pärineb juust 26. või 27. Egiptuse dünastia ajast ehk on toodetud ajavahemikus 688–525 eKr. Ekskavaatorite abil avastati mitmeid iidse Egiptuse kirjaga esemeid. Kiri sarnanes muuhulgas sellele, mida on leitud ka Rosetta kivilt. Ametlikes dokumentides on kirjas, et leiti veelgi salapäraseid kirste, kuid need on veel avamata.