Kuidas kinnisvara üürides lisatulu teenida?

Samuti on oluline mõista, millist tüüpi korteri või maja te üürile annate – on see möbleeritud või möbleerimata ning kas olete valmis mööbli ära viima, kui üürnik tahab väga kolida sisse enda oma? Kui korter on sisustatud ja mööblit on kavas kasutada pikemat aega, siis mõelge sellise nimekirja koostamisele, milles on üles loetletud kogu mööbel ja olmetehnika ning nende võimalikud kahjustused. Kõige parem on, kui sellele on lisatud ka fotod.