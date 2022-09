USKUMATUD HINNAKÄÄRID ⟩ Toidupoodide hinnavahe on kärisenud pea kolmandikuni

Tarmo Lauringu sõnul on kallimad poed juurdehindlust tõstnud, aga odavamad hoiavad hambad ristis marginaali endisel tasemel. «Viimaste kuude ostukorvide võrdlused näitavad, et hinnavahe on kärisenud 30 protsendini ja sellist erinevust ei saa põhjendada ühegi tootja hinnatõusuga. Üks pood paneb lihtsalt teisest kaks korda suurema kasumimarginaali vahele ja nii suur pole see erinevus varem olnudki,» ütles Lauring.