Mitte et ma ülemäära ettemääratusse usuksin, aga mõnikord juhtub asju, mille vastu lihtsurelik on võimetu. Põhimõtteliselt kõik sõbrad-tuttavad-kokkavad-kohalikud, kellelt uurisin, kuhu tasub Ida-Virumaal toitu nautima minna, soovitasid nagu ühest suust restoran Franziat. Mingil hetkel hakkasin uurima, et kui kaugele see põnev paik minu öömajakesest õige jääb ja... ega alguses silmi ei uskunud. 50 meetrit. Asi oli otsustatud. Kui minek on määratud, siis on.