GALERII ⟩ Selgunud on Eesti parimad disaintooted!

Elustiilitoote disaini kategooria võitja KIRA saapad sündisid vastusena tänapäevasele ületarbimisele. Lühikese elueaga tooted on koormaks nii kandjale kui keskkonnale – nende tootmine kulutab asjatult ressurssi, nukker kvaliteet kurvastab kandjat ning prügi tekib aina juurde. KIRA saapad on toodetud taaskasutatud vegan materjalidest tehases, millel on pikk ajalugu kvaliteetsete sõjaväe- ja matkasaabaste valmistamisel. “

Elukeskkondliku toote disaini kategooria võitja, Siim Karro poolt disainitud seenematerjalist valgustid B Wise, olid esialgselt arendatud Wise’i kontorisse eesmärgiga parandada lisaks valguslahendusele ka ruumi akustilisi omadusi. Tootmisprotsessi käigus on lambikupli alumine ja ülemine osa eraldi kasvatatud ning seejärel kokku asetatud. «Materjali kokkupuutel tunneb seen liigikaaslase ära ning detailid kasvavad ilma liimi või muu sideaineta kokku,» rääkis autor Siim Karro.

B Wise valgusti on kasvatatud kahest osast, mis on kasvufaasis omavahel ühendatud. Kuplit toetab materjali sisse kasvatatud vineerist karkass, mille külge on kinnitatud sokkel ja alumiiniumist soklipesa katted. Ringmajandusel põhinev uudne materjal kasvab seeneniidistiku ning orgaaniliste jääkide kombineerimisel. Jääke väärindava ning energiatõhusa tootmise tulemuseks on süsiniknegatiivsed ja komposteeruvad materjalid, millel on potentsiaal asendada probleemseid materjale ehitus-, mööbli- ja transpordisektoris.