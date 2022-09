SEL LAUPÄEVAL ⟩ Tallinn FoodFest toob kokku nii profid kui toidusõbrad

Neljapäeval ja reedel on mess avatud vaid ettevõtjatele ja spetsialistidele toiduvaldkonnast, kuid laupäeval avatakse uksed kõikidele külalistele.

Messil kuulutatakse välja «Aasta kokaraamat», «Jõulutoode 2022», «Aasta noorkokk» ning 28. korda selgitatakse välja ka Aasta Koka tiitli võitja. «Taoline võistlus paneb kokki veelgi enam pingutama ning see võib olla neile tohutuks hüppelauaks toitlustusmaastikul,» kommenteeris konkursi olulisust Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik.

Messi viimasel päeval paneb kogu ettevõtmisele aga väärika punkti Eesti Baarmenite Meistrivõistlused alkoholivabade kokteilide valmistamises. «Alkoholivabad kokteilid on muutumas järjest populaarsemaks ja FoodFest annab parima võimaluse selliste jookide ning nende valmistajatega tutvumiseks,» lisas messi peakorraldaja Tiit Sarv, kelle sõnul saab olema kogu FoodFesti programm varasemast veelgi üllatusrohkem.

Toidumess Tallinn FoodFest on äriklientidele ja toiduhuvilistele mõeldud üritus, mis toimub Eesti Näituste messikeskuses 29.09 - 01.10. Messile on oodatud toiduainetööstuse, toitlustuse, hotellinduse, kaubanduse ja paljude sidusalade esindajad ning valdkonna spetsialistid Eestist ja välismaalt. Eesti Näituste messikeskusesse oodatakse kolmel päeval üle 7000 külastaja ning osalema 170 eksponenti. Profexpo poolt korraldatud toidumessid said alguse 1993. aastal.