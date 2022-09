RETSEPT ⟩ Hokkaido kõrvitsa supp on nii figuurisõbralik, et võid endale teisegi kausitäie lubada

Hokkaido kõrvitsa supp

Kadri märgib, et kui tavaliselt on püreesupid pigem kergemad kõhutäied, mis ilma lihalise lisandita oma valgusisaldusega just ei hiilga, siis Hokkaido on taime kohta ikka väga kõrge proteiinisisaldusega ning sellest supist saab kõht ikka päris tükiks ajaks täis.