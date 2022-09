5 levinud küsimust kodulaenude kohta

Kas mul peab olema konto selles pangas, kust ma laenu võtan?

Laenutaotlejatel kerkib tihti küsimusi, mis on seotud nende pangakontoga. «Laenumakse võetakse iga kuu automaatselt maha laenulepingus täpsustatud kontolt,» sõnas Rebane. Seega on kliendi enda jaoks mugavam, kui tema konto on samas pangas, kust on võetud kodulaen. Nii ei pea tema kinnitusel muretsema selle pärast, et raha saaks õigeks päevaks teisele kontole kantud. «Kui aga klient soovib, on tal võimalik avada spetsiaalne konto, mida kasutatakse vaid laenumaksetele kuluva raha hoidmiseks,» lisas ekspert.

Kui aga lepingus märgitud kontol ei ole piisavalt vahendeid, on pangal õigus puuduv summa ilma klienti teavitamata maha arvestada teistelt kontodelt, mis laenulepingus märgitud. Kui laenul on kaastaotleja, tähendab see seda, et osamakse võidakse võtta ka tema kontodelt.

Kui kaua kulub aega, et ma laenu saaksin?

Rebase sõnul on üks sagedasemaid küsimusi kõikide laenusoovijate seas, kui kaua kogu protsess aega võtab. Alustades laenutaotluse esitamisest kuni ostulepingule allakirjutamiseni.