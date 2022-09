MÜÜGIAEG PIKENEB ⟩ Kinnisvaraturg on pungil hirmkallitest korteritest

Inimesi, kellele üle poole miljoni maksvate korterite ost on jõukohane, lisandub vähe.

Kallite korterite müügiperiood on viimastel kuudel oluliselt pikenenud, ütleb 1Partner Kinnisvara elamispindade tegevjuht Meelis Ränk. Tallinnas on hetkel müügil 145 korterit, mille eest küsitakse üle poole miljoni euro, neist 16 on müügil enam kui ühe miljoni euro eest.