IKEA uus taskukohane kraaniotsik tagab 95 protsendilise veesäästu

«Kodumajapidamistes kasutatakse ligikaudu 10 protsenti maailma mageveevarudest. IKEA on pühendunud jätkusuutliku eluviisi kättesaadavaks ja taskukohaseks muutmisele. Üheks selle osaks on ka kodudes vee säästmine. ÅBÄCKEN kraaniotsik surub veejoa läbi väikeste aukude, tekitades uduvihma või pihusti efekti, mis puhastab käsi või hambaharja nagu tavaline kraan, kuid vähema veega. See on suurepärane lahendus kohtades, kus vee koguse ja kiiruse vajadus on väikesed,» kirjeldas IKEA Eesti turu juht Marko Põder.