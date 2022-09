OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Võib-olla ma lihtsalt tahan seda vänta!»

Elu ilma kodumasinateta on üsna nüri. Egas neid niisama toodeta – iga asja peale on mõeldud ja elu mugavamaks tegemiseks on absoluutselt iga tegevuse tarbeks oma masin leiutatud. Osad neist arusaadavalt väga vajalikud, samas kui teiste praktilisus on küsitav.

Minimaalse kasutusega (ehk üsna mõttetute) kodumasinatega on kokku puutunud kõik. Üks, mis kõiki ühendab on vana hea võileivagrill. Kusjuures Madis on üsna hiljuti just selle riistapuu omanikuks taas saanud ning seda mitte vabatahtlikult, vaid nii-öelda sunniviisilised. Kuna saia ta väga ei süüa ei armasta, on grilli kasutamine avanud tema jaoks uue maailma – toidupoe saiatoodete riiuli. Kogu selle jutu peale hakkas Triinil ilmselt suu vesistama ning lubas pidulikult, et läheb Prismasse seda ostma.

Leidub ka kodumasinaid, mida nii Triin, Kristina ja Madis väga tahavad. Madisel ja Triinil läheb hädasti vaja vanakooli Husqvarna hakklihamasinat. Noh, see vändaga, mis teeb kasvõi paekivi pulbriks. Kristinal on jällegi suur tung osta endale käsitolmuimeja, sest suure kolakaga mässamine, mil juhtmed lisaks taga, on jõle tüütu.

Siinkohal tasub ära mainida, et Triin sai üsna hiljuti uue tulipunase külmkapi omanikuks. Vana läks katki ning pidi opereerima kingakarbisuuruse külmikuga. Reedel üles seatud külmkapp vajas ju kohe täitmist, seega otsustas Triin sotsiaalsetest tegevustest reede õhtul loobuda ning selle asemel minna poodi, et sügavkülmik head ja paremat täis osta.

Erinevatest kodumasinatest tuleb juttu veelgi. Miks peab külmkapil Bluetooth kõlar olema? Miks tolmuimejale valgustit vaja? Ja kuhu see pastamasin toppida? Kõike seda ja muudki saab kuulata saates.