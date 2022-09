220 EUROT TUULDE ⟩ Iga kolmas kotitäis toitu leiab tee prügikasti! 4 soovitust, kuidas seda vältida

29. septembril tähistatakse rahvusvahelist toiduraiskamise vähendamise päeva. See on hea aeg, et läbi mõelda oma kodune tarbimine. Nutika planeerimise ja külmiku korrastamisega säästad nii rahakotti kui loodust.

«Hindade kallinemise ja energiakriisi tõttu peame väga hoolikalt läbi mõtlema, kuidas saame vähendada oma igapäevaseid kulusid,» sõnas keskkonnaminister Madis Kallas. «Üks lihtne viis, kuidas mitusada eurot kokku hoida, on jälgida, et me kodus asjatult toitu ära ei viskaks – ostame pigem vähem, tarbime lõpuni ning vajadusel anname ära,» soovitas Kallas.

Keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlaisi sõnul maksavad inimesed toitu ära visates selle eest kaks korda: ostuhetkel poes ning hiljem jäätmeveo eest. «Toiduraiskamisel on tõsised tagajärjed – lisaks rahale on ära kulutatud loodusressursse ning tootmise ja transpordi käigus õhtu paisatud kasvuhoonegaase. Need koormavad asjatult keskkonda,» selgitas Soomlais.

Kodudes kipub toitu raisku minema eri põhjustel. «Näiteks on pakendil kirjas olev kuupäev mööda läinud, külmikusse on jäänud avatud pakend ja selles olev toiduaine ei näe enam hea välja, puu- või köögivilja koor on krimpsu tõmmanud või on leib-sai kõvaks läinud. Juhtub ka, et ostetakse liiga palju toitu allahindluse tõttu või emotsioonide ajendil. Mõnikord visatakse aga söögikõlbulik toit ära, et uutele ostudele külmikus ruumi teha,» ütles Soomlais.